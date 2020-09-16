В Одессе состоялся Всеукраинский межприходской турнир по минифутболу среди боролись команд из епархий Украинской Православной Церкви.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», проведение турнира приурочили ко Дню физической культуры и спорта (12 сентября).

«Уверен, что эти два дня не только будут направлены на выявление сильнейшей команды, но, прежде всего, станут временем общения и дружбы», — сказал глава одесского «молодёжного» отдела протоиерей Максим Омельченко на открытии турнира.

Благодаря соревнованиям ребята из Киева, Одессы, Харькова и с Виннитчины не только поучаствовали в интересном спортивном мероприятии, но и пообщались между собой, посетили Свято-Успенский мужской монастырь, отдохнули на море.

По словам главы одесского епархиального отдела физической культуры и спорта протоиерея Дмитрия Чеботарёва, турнир интересен тем, что в нём приняли участие не профессиональные спортсмены, а простые церковные люди. «Главная цель — не только состязание, но в первую очередь содружество. Так сложились обстоятельства, что мы не проводили турнир начиная с 2015 года. С Божьей помощью, теперь мы возобновляем его», — рассказал священник.

«На приглашение принять участие в турнире откликнулись многие епархии УПЦ. Сегодня выступили не все. Надеемся, что этот турнир станет основой для будущих соревнований, в дальнейшем у нас будет больше команд и больше стадионов», — поделился сотрудник Синодального отдела Михаил Соколов.

По мнению главы «молодёжного» отдела Винницкой епархии архимандрита Аркадия (Сенчуковского), турнир дал каждому участнику возможность испытать себя. «Когда идёт напряжённая борьба, противостояние, накаляются эмоции, страсти, нужно уметь удержать себя от наглости, пошлости, от того, чтобы не оскорбить соперника», — сказал он. Ведь христианин в любых обстоятельствах должен оставаться христианином. Так что во время турнира молодые люди могли научиться, несмотря ни на что, сохранять уважение друг к другу.

Он подчеркнул, что православная молодёжь, которая занимается спортом, развивается правильно. «Если ребята, занимающиеся спортом, ходят в храм, молятся, то, развиваясь физически, они развиваются и духовно. А это очень важно», — сказал священник.

Первое место заняла команда «Спас» из Винницы. Второе — «Анфилада» из г. Жмеринка (Винницкая епархия). Третье — команда из Одессы.