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Вчера, 15 сентября, около 18:00 в пригороде Хмельницкого на автодороге Черновцы-Житомир в результате ДТП с участием легкового авто и автобуса пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба МВД.

Столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ 4205» под управлением 50-летнего водителя, который двигался по пригородным маршрутом сообщением Хмельницкий-Карповцы, и автомобиль Tesla под управлением 31-летнего хмельничанина.

В результате ДТП предварительно 7 пассажиров автобуса и водитель Tesla получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
ForUm

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