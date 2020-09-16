Немецкое правительство в начале августа предлагало США сделку на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по «Северному потоку-2».

Об этом сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на письменное предложение министра финансов Германии Олафа Шольца его американскому коллеге Стивену Мнучину, передает Европейская правда.

Предложение поступило в Вашингтон 7 августа, то есть до инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и появления призывов остановить строительство газопровода.

Предложение предусматривало финансирование Германией двух специальных терминалов для импорта американского сжиженного газа. Как отмечается, американские компании хотят экспортировать газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттель и Вильгельмсгафен.

В письменном предложении федеральное правительство пообещало «значительно увеличить государственную поддержку строительства» терминалов, выделив до 1 миллиарда евро.

Однако в обмен на это правительство требовало от США далеко идущих уступок. «Взамен США позволят беспрепятственно завершить строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», - говорится в письменном предложении Берлина.

В июле правительство США пригрозило наказать компании, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Под угрозой американских санкций оказались порт зассниц на Рюгене и его мэр.

Ожидается, что 24 и 25 сентября главы государств ЕС обсудят будущее трубопровода на своей встрече на саммите в Брюсселе.

Проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока-2». В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки «Северного потока-2».

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».