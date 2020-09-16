Минэкономики планирует ввести запрет импорта картофеля из РФ, сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.
«Провел заседание рабочей группы по развитию картофелеводства – обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены», - написал чиновник в Facebook.
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