Офис Президента попал в эпицентр очередного громкого коррупционного скандала. Журналисты издания From.ua проанализировали последние кадровые назначения на украинской таможне и пришли к выводу, что «команда Зе», оказавшаяся не в силах победить контрабанду, решила ее возглавить. Теневые финансовые потоки пойдут на финансирование избирательной компании «Слуг народа».

ОП решил найти источники финансирования избирательной компании «Слуг народа» на украинской таможне за счет создания собственно коррупционной схемы, которую уже окрестили «офисом контрабанды». Обещанный год назад, во время инаугурационной речи, Президентом Зеленским блицкриг в борьбе с коррупцией на таможне, не только с треском провалился, но и обернулся намерением новой власти установить свой контроль за многомиллионными теневыми оборотами денег.

За последние несколько недель на украинской таможне состоялся целый ряд скандальных кадровых назначений, которые свидетельствуют о целенаправленном воскрешении «Слугами народа» из ОП коррупционных схем, которые процветали при всех прошлых Президентах Украины.

С 19 августа 2020 года, при Зеленском сменилось уже два главы таможни. Третьим стал Андрей Павловский. Всего за один день на все таможни страны Павловский назначил людей из кадровой цепочки экс-таможенника Геннадия Романенко, который был «смотрящим» за таможней при двух прошлых Президентах. При сравнении назначений Романенко в 2015 году при Насирове с новым кадровым расписанием, подписанным 20 августа 2020 года, отличий найти не получится - один в один.

По факту, вся четверка новоназначенных начальников Львовской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой таможен, являются теми же самыми лицами, которых так «красиво» увольнял Зеленский год назад, пребывая с визитом на Закарпатье. Все они - люди Романенко. Это - его бойцы, из его обоймы. Он их поставил на должности в 2015-м. А в 2019-м Зеленский их уволил, и вот теперь, в 2020-м, с одобрения ОП, Романенко их «реинкарнировал».

Помогает г-ну Романенко еще один человек, сумевший пересидеть последний год в тени - Сеяр Куршутов. На своем опыте и оставшихся связях в силовых структурах, Куршутов готов в кратчайшие сроки возобновить работу по сбору теневой наличности.

В подтверждение ответственной роли Сеяра в этой игре говорит хотя бы факт назначения в новую коррупционную структуру из опорных людей «офиса контрабанды Грановского» Игоря Резника. В былые времена своей активной работы Резник руководил двумя таможнями - Николаевской и Херсонской, обеспечивая кассовые поступления в центральный «офис». На днях Резника внезапно и «скоропостижно», по очень сомнительному конкурсу, назначили директором Департамента по борьбе с контрабандой. Его основная задача - загонять фирмы «Б» и максимально расширять список «А». В свою очередь, начальником координационно-мониторинговой таможни назначен человек Резника Сергей Нидерман. Он полностью подчинен своему шефу, а поскольку эта таможня также является «загонщиком бизнеса», очевидно, что действовать они будут в интересах «офиса».

Обеспечивать прикрытие коррупционных схем со стороны СБУ Офис Президента доверил лично Ивану Баканову, который от себя делегировал на этот кейс своего самого близкого человека в Службе, начальника Внутренней безопасности Андрея Наумова. Он курирует весь коммерческий блок, включая 4-е таможенное управление в департаменте «К», руководит которым его ставленник Артем Капелюха.

«Именно они и будут обеспечивать прикрытие работы фирм «А» и загоны фирм «Б». При этом, стоит отметить, что Министерство финансов и лично министр Марченко полностью отодвинуты от принятия каких-либо серьезных самостоятельных решений по таможне. Министру Марченко спущен приказ: «Все кадровые кейсы подписывать немедленно!» - сообщает издание.