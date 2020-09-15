также в разделеОбщество
Хасид прорывался в Украину в обход границы и застрял в болотах 7
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 миллиона 6
Группы паломников прибывают еще на одном направлении границы с Беларусью 24
СНБО: Мобильное приложение «ВКонтакте» используется спецслужбами РФ 12
На Львовщине нашли почти 400 несанкционированных свалок 8
Дело Шеремета: ЕСПЧ получил заявление от Антоненко 6
НАПК обнаружило нарушения в работе Госэкоинспекции 7
В Украину идет резкое похолодание и заморозки 24
В Польше нашли «тайники Новака» с миллионом долларов 13
В «Борисполе» задержали разыскиваемого Интерполом грузина 9
Зеленский хочет, чтобы в Вене появилась площадь Украины 11
У Кернеса – COVID-19, состояние стабильно тяжелое 33
Фокин не помнит, когда именно его познакомили с Ермаком 9
Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов 34
В украинской делегации ТКГ появится должность спикера 13
Розембаум: Берлинская встреча показала, что Киев не хочет мира 54
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 48
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 20

Фильм известной телеведущей Оксаны Марченко «Я буду танцевать», лишь за месяц после выхода набравший свыше 1,5 млн просмотров в Youtube, – это подарок поклонникам теледивы и ее многочисленным подписчикам в соцсетях. Об этом рассказала сама Оксана Марченко в интервью «КП в Украине». А идея картины – вдохновить зрителя, продемонстрировать, что для достижения поставленной цели не существует непреодолимых преград.

«Это подарок моим подписчикам в Instagram и Youtube. Там много умных и интересных людей, они давно просили меня рассказать об этом, - отметила она. - Фильм о том, как я преодолевала трудности, и о том, что нет ничего невозможного. Это может быть полезным и мотивирующим для кого-то».

Звезда экрана призналась, что пасовать перед трудностями – не в ее правилах. И она «благодарна людям, которые помогают двигаться вперед». Да и держать обиды телеведущая не привыкла.  «Я не привыкла складывать лапки и сдаваться. Тудности – это мои ступени вверх – отметила Оксана Марченко. – За кадром осталось много сенсаций. Люди, которые знают, о чем я промолчала, никогда не смогут жить спокойно. Им нужно пойти покаяться Богу, чтобы очистить совесть. Я их простила. В жизни есть вещи важнее, чем обиды».

Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панорама», «Моя профессия», политического ток-шоу «Час», «Україна має талант», «Х-фактор». Она автор известного документального цикла «Имена». А в 2018 году участвовала в пятом сезоне шоу «Танцы со звездами». И именно участию телезвезды в этом танцевальном телепроекте посвящен фильм «Я буду танцевать», представленный широкой аудитории в августе 2020 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7748 грн.
15
Теги