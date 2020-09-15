Фильм известной телеведущей Оксаны Марченко «Я буду танцевать», лишь за месяц после выхода набравший свыше 1,5 млн просмотров в Youtube, – это подарок поклонникам теледивы и ее многочисленным подписчикам в соцсетях. Об этом рассказала сама Оксана Марченко в интервью «КП в Украине». А идея картины – вдохновить зрителя, продемонстрировать, что для достижения поставленной цели не существует непреодолимых преград.

«Это подарок моим подписчикам в Instagram и Youtube. Там много умных и интересных людей, они давно просили меня рассказать об этом, - отметила она. - Фильм о том, как я преодолевала трудности, и о том, что нет ничего невозможного. Это может быть полезным и мотивирующим для кого-то».

Звезда экрана призналась, что пасовать перед трудностями – не в ее правилах. И она «благодарна людям, которые помогают двигаться вперед». Да и держать обиды телеведущая не привыкла. «Я не привыкла складывать лапки и сдаваться. Тудности – это мои ступени вверх – отметила Оксана Марченко. – За кадром осталось много сенсаций. Люди, которые знают, о чем я промолчала, никогда не смогут жить спокойно. Им нужно пойти покаяться Богу, чтобы очистить совесть. Я их простила. В жизни есть вещи важнее, чем обиды».

Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ «Доброго ранку, Україно!», «УТН-Панорама», «Моя профессия», политического ток-шоу «Час», «Україна має талант», «Х-фактор». Она автор известного документального цикла «Имена». А в 2018 году участвовала в пятом сезоне шоу «Танцы со звездами». И именно участию телезвезды в этом танцевальном телепроекте посвящен фильм «Я буду танцевать», представленный широкой аудитории в августе 2020 года.