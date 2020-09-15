Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Австрии рассмотреть вопрос строительства газопровода «Северный поток-2» с точки зрения энергетической безопасности всей Европы.

Отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам переговоров с Федеральным канцлером Республики Австрия Себастианом Курцом в Вене, Зеленский отметил, что это не только энергетическая безопасность Украины.

«При всем этом понимаю, что есть серьезные вызовы из-за «Северного потока - 2». Я считаю, что это в будущем будет вопрос энергетической безопасности всей Европы», - отметил президент Украины.

Он призвал Австрию учесть украинскую позицию при рассмотрении проекта «Северного потока-2».

«Как еще может помочь Австрия Украине? Хотя бы уделить сейчас вопросу «Северного потока-2» немного больше внимания. Понимаю, что это сложно, но посмотреть на этот вопрос под нашим углом», - отметил глава Украинского государства.