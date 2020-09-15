Государственная экологическая инспекция провела проверку Львовского городского совета и Львовской ОГА и выявила ряд нарушений в сфере управления отходами.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

«Во Львовской области 116 населенных пунктов не охвачены услугами по вывозу мусора. Поэтому сегодня на территории Львовщины выявлено почти 400 несанкционированных свалок. Такая ситуация в сфере управления отходами является прежде всего следствием неэффективной работы местного самоуправления», - заявил он.

Так, выявлены следующие нарушения:

- исполнители услуг по вывозу бытовых отходов определены без проведения соответствующих конкурсных основ;

- не определены специальные места для размещения отходов;

- не реализованы полномочия по обеспечению организации и контроля за безопасным транспортированием, сортировкой, обработкой (переработкой) утилизацией и захоронением всего объема образованных отходов;

- не разработаны и не утверждены Схемы санитарной очистки Львова и населенных пунктов области, что делает невозможным предсказать уровень охвата, объемы образованных отходов, количество транспортных средств для перевозки и т.д.», - написал Мальованый.

Госэкоинспекция готовит исковое заявление в суд на чиновников Львовского горсовета и Львовской ОГА, которые не выполнили возложенных на них обязанностей гарантировать чистоту в населенных пунктах.