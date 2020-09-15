В Киевской духовной академии 27 октября состоится международная научная конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году научно-практическая конференция посвящается 30-летию дарования Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Грамоты о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви.

«17 августа 2020 года Священный Синод Украинской Православной Церкви подчеркнул, что эта Грамота имеет большое значение, так как фактически положила начало полноценного совершения нашей Церковью своей спасительной миссии в независимой Украине. Также Синод призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года», - отметили на сайте КДАиС.

На конференции особое внимание будет уделено историческому пути Православия в независимой Украине и тем вызовам, которые стоят сегодня перед Украинской Православной Церковью.

Кроме того, планируется рассмотреть темы, связанные с историей духовных и богословских учебных заведений и направлениям развития богословского образования в независимой Украине.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте КДАиС.