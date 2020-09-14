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На болгарском курорте Солнечный берег утонул турист из Украины.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на News.bg., об этом сообщили в полиции.

Еще в пятницу, 11 сентября, на пляж у гостиницы «Гларус» на Солнечном берегу, вынесло тело молодого человека.

Впоследствии установили, что он является 31-летним гражданином Украины и прибыл в Болгарию около полуночи того же дня, когда погиб. Другие детали о нем не сообщают.

По факту гибели начали расследование. Тело погибшего доставили в Бургас для проведения экспертизы.

Отметим, Болгария является одной из немногих курортных стран, принимающих туристов из Украины, и сейчас входит в «зеленый список» Украины.

 
ForUm

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