Архиереи Украинской Православной Церкви совершили чин освящения храмов для трех общин в разных епархиях УПЦ.

Фото: Харьковская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, в селе Приветное освятили храм в честь святых жен-мироносиц. Богослужение возглавил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Для владыки это первое освящение храма в качестве управляющего Черкасской епархией.

Храм в селе Приветное перестроили из здания бывшего сельского клуба, в котором богослужения совершались еще с 2000-х годов.

В тот же день митрополит Нежинский и Прилукский Климент совершил чин великого освящения храма на честь святителя Николая Чудотворца в селе Дащенки в Нежинской епархии. Во время Литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных.

В Харьковской епархии освятили храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в селе Новоселовка. Праздничное богослужение возглавил митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия настоятелей всех освященных храмов отметили богослужебными наградами.