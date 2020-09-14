В парламентском комитете по нацбезопасности выступили за легализацию среди всего населения огнестрельного оружия.

Об этом глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

«Я скажу так: как военный человек я это поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему», - сказал он.

Он отметил, что в Украине уже отменили наградное оружие, которое дарили многим гражданским. Закон запрещает выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.

«Я, кстати, охотник, у меня ружье, и я четко выполняю все условия для его хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов», - рассказал Завитневич.