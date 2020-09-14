Президент Украины Владимир Зеленский спросил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко о помощи фермерам и аграриям, пострадавшим в этом году из-за большой засухи.

Чиновник сообщил, что аграрии и фермеры подали заявки на кредиты на общую сумму 360 млн грн 80% этих заявок было одобрено.

В то же время в бюджете на следующий год запланировано выделить финансирование на внедрение системы страхования и расширение программ орошения на юге Украины. Также он напомнил, что был проголосован законопроект о портфельных гарантиях № 3659-р, которым предусмотрено введение механизма портфельных госгарантий в максимальном объеме до 5 млрд грн на следующий год.

Президент подчеркнул, что ожидает от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложений по помощи пострадавшим от засухи фермерам и аграриям уже сейчас, а не только на будущее.