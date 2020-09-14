В 56 школах Киева на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.
В целом среди школьников обнаружили 179 больных и 97 педагогов, инфицированных COVID-19.
Кроме того, на дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района.
По словам Кличко, несмотря на отнесение Киева к «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и по разработанным регламентам.
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