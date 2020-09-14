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В 56 школах Киева на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания учеников коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

В целом среди школьников обнаружили 179 больных и 97 педагогов, инфицированных COVID-19.

Кроме того, на дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района.

По словам Кличко, несмотря на отнесение Киева к «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и по разработанным регламентам.  
ForUm

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