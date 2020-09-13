Совместные тактические учения белорусских и российских военных Славянское братство пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Беларуси.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает Интерфакс в воскресенье, 13 сентября.

В министерстве утверждают, что решение о проведении учений приняли еще в октябре прошлого года в соответствии с планом международной деятельности на 2020 год.

Сообщается, что всего в учениях задействуют около 300 российских военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники. Десантники двух стран отработают взаимодействие и слаженность при выполнении тактических задач. Российских военных доставят на место проведения маневров железнодорожным транспортом.

Учения Славянское братство проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 маневры проходили в Сербии.