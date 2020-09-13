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За последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб ООС в своей утренней сводке 13 августа.

По состоянию на утро воскресенья ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским военными.

«С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи», — говорится в сообщении штаба.

За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны противника также не было зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
ForUm

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