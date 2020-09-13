За последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
Об этом сообщает штаб ООС в своей утренней сводке 13 августа.
По состоянию на утро воскресенья ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским военными.
«С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи», — говорится в сообщении штаба.
За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны противника также не было зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
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