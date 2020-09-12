Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной и контролируемой. Обстрелов со стороны российских оккупационных войска 11 сентября не зафиксировано.

Как сообщили в штабе ООС, в пятницу, 11 сентября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня также сохраняется в полной мере.

Отмечается, что в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета. Всего с начала проведения ООС было изъято и уничтожено 48366 взрывоопасных предметов.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. 11 сентября было завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах работы продолжаются, сообщают в штабе.

На контрольных пунктах въезда-выезда служащие ГСЧС оказали медицинскую и психологическую помощь 51 украинцу.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела», — говорится в сообщении.