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США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии.

Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

США попросили президента Кипра учесть их озабоченность.

«Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность», - сказал Помпео.

США и Кипр подписали меморандум о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Он будет профинансирован США и построен на Кипре.

Напомним, Кипр блокирует санкции ЕС против РФ.
ForUm

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