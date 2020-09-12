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Соединенные Штаты Америки подготовят санкции против Беларуси в ближайшие дни. Речь идет о белорусских чиновниках, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям.

Об этом DW заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

По его словам, в настоящее время под санкциями США находятся 16 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко. Ограничения включают запрет на въезд в США и заморозку активов на их территории.

«Я ожидаю, что через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный список санкций», - отметил Биган.

Заместитель госсекретаря добавил, что Вашингтон не ставит введение санкций в зависимость от соответствующего процесса в Евросоюзе, однако координирует его с Брюсселем.

Также он сообщил, что США пока не готовят экономические санкции в отношении Беларуси, но не исключают их в будущем.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предпочел бы, чтобы ЕС ввел санкции, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников.
ForUm

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