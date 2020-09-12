В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии решили не восстанавливать регулярное авиасообщение с 30 сентября, а продлить запрет на него еще на месяц - до конца октября. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 31 октября включительно, однако предусмотрены исключения.

«Ограничения не будут распространяться на те международные рейсы, которые выполняются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги», - указано в сообщении.

По последним данным, в Грузии лабораторно подтверждено 1917 случаев COVID-19, из них 1354 закончились выздоровлением и 19 - смертью.

Напомним, Финляндия закрыла границу для украинских сборщиков ягод.