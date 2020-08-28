Правительство Финляндии с 28 августа по 18 сентября запретило въезд в страну сборщикам ягод из стран за пределами Евросоюза, в отношении которых ЕС установил ограничения на въезд. Это решение касается и Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства страны, такое решение было утверждено 27 августа, передает hromadske.

Согласно ему, сезонные рабочие, которые занимаются сбором ягод в Финляндии, не смогут въехать, если будут прибывать из третьих стран в «красном» списке Евросоюза. Поскольку Украина также в нем присутствует, украинцы по меньшей мере до 18 сентября не смогут выехать на заработки в Финляндию.

В то же время решение финского правительства не касается таких стран, как Грузия, Новая Зеландия, Таиланд, Южная Корея, Руанда, Тунис и Уругвай, поскольку из них въезд на территорию Европейского Союза разрешается. Сбощиков ягод из этих стран будут пускать только при наличии разрешения на работу от работодателя.