Возводя новое здание, любой инженер задумывается о его тепловых параметрах. В условиях холодных украинских зим жилые дома, складские комплексы, производственные помещения требуют хорошей термоизоляции, от чего зависит комфорт человека.

Безусловно, одним из лучших утеплительных материалов являются сэндвич-панели Gór-Stal польского производства. Сырье очень популярно в Европе, и уже нашло немало применений в нашей стране.

Об особенностях термоизоляционных плит, а также где их выгодно купить в Украине, поговорим в статье.

«Сэндвичи» Gór-Stal — эталон качества и надежности

Сырье для производства теплых панелей произведено на лучших заводах Европы, полностью отвечает эксплуатационным требованиям и нормам экологии. Готовые плиты отличаются высоким коэффициентом теплопроводности и карбонизации. Сегодня это оптимальный вариант доступного и качественного утепления практически любых помещений с требованиями к климатическим условиям.

В ассортименте KhomSteel доступны решения для стеновой облицовки, холодильных помещений, а также «сэндвичи» с огнеупорными качествами.

Где заказать панели ПИР

«Хомстил Групп» khomsteel.com.ua — официальный дистрибьютор польских термоизоляционных сэндвич-панелей в Украине. А это значит, что сотрудничество с компанией будет для заказчика самым выгодным!

Стройматериал приезжает в страну прямо со складов в Горлице (Польша), а значит, наценка на нем будет минимальной.

Что касается качества, то оно подтверждено сертификатами и соответствующими документами. А еще готовыми строительными объектами с использованием плит Gór-Stal, которых в Украине возведено уже немало. Посмотреть примеры реализованных работ компании можно тут: http://khomsteel.com.ua/ru/nashi-obyekty/.

На производстве в Польше используются только качественные химические реагенты и материалы, а цифровое управление технологической цепочкой и полная автоматизация производственных линий обеспечивают неизменно высокое качество продукции.

Выгодные условия сотрудничества

Менеджеры компании готовы вступить в конструктивный диалог с заказчиком, учитывая его потребности и пожелания. Ситуации у клиентов бывают разные — компания «Хомстил Групп» готова предложить самые лояльные условия сотрудничества.

Для обсуждения всех нюансов закупки термоизоляционных плит Gór-Stal следует обратиться в представительство компании в Киеве или во Львове, либо связаться с менеджером по телефону.