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Объемы строительства жилья в Украине в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 19,9%. При этом в июле строительство жилья выросло на 39,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июль 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован нулевой рост, в июле - падение на 0,5%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июле 2021 года составил 97,4 млрд гривен. Новое строительство составило 35,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 36,5%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,9%.

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.
ForUm

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