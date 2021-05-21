Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем должностным лицам подрядного предприятия по фактам растраты средств, выделенных на строительство казарм, несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как сообщил Офис генпрокурора, основатель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство казарм в Новоград-Волынском Житомирской области Кременчуге Полтавской области.

Эти средства они легализовали путем перевода на счета подконтрольных предприятий и приобретение автомобиля «Mercedes-Benz».

В ходе проведенных 10 обысков по местам проживания этих лиц и офисном помещении на территории Киева.

Выводами проведенных экспертиз, в том числе строительно-технической, судебно-экономической и почерковедческой, подтверждена преступная деятельность группы лиц. Сейчас принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба.

Досудебное расследование начато по материалам военной прокуратуры Центрального региона Украины и осуществляется следователями СУ Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований в Житомирской области ДВР Нацполиции Украины.