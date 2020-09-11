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Терпение помогает человеку разобраться в себе, вести внутреннюю борьбу и стремиться к исправлению своей жизни.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Терпение делает человека мудрым, терпение помогает человеку правильно разобраться в обстановке, в которой находится – во внешней и внутренней. Когда послушник приходит в монастырь, то начинает разбираться в себе под руководством духовника, проводит внутреннюю сортировку, отделяет хорошее от плохого», – отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

По словам Митрополита Онуфрия, каждый должен вести постоянную борьбу внутри себя и стремиться исправляться с помощью покаяния и молитвы. Именно в этой борьбе человек осознает всемогущество Бога и свою немощь.

«Мы думаем, что мы крепкие, сильные, но нас сравняет любая страсть, если Бог не поможет нам. Мы можем победить что-то и кого-то только Божией силой. И когда входит в сознание, что Бог – все, а я – ничто, что я могу все – могу жить, могу творить добро, могу побеждать грехи, недостатки – только Божьей силой, тогда человек познает, что Бог есть все для нас. Вот это осознание своей ничтожности и Божьего всемогущества является той первой ступенькой, которая является нищетой духовной и на которой все базируется», – отметил Предстоятель.

По его словам, невозможно достичь совершенства без борьбы с собой и своими страстями.

«Без первого этажа второй этаж не построишь на воздухе. Вот этот первый этаж духовной жизни – осознание нищеты духовной. И ее добивались люди различными способами – те, которые боролись с собой, подвизались в пещерах, молились день и ночь… Да и в этой молитве дьявол обманывал их, иногда появится в виде ангела, что-то скажет, а святой подвижник поверил ему – и уже впал в заблуждение… Такой закон борьбы: есть победа, есть поражение. Иногда поражение больше учит, чем победа», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал верующих со смиренной молитвой разбираться в себе и преодолевать свои грехи.

«Плохое мы не можем совсем выгнать, это Бог только может, но мы хотя бы должны отвернуться от этого и сказать себе: “Вот это – плохо, я делаю это, но это неправильно, я знаю, что это неправильно. Господи, помоги мне!”. Когда человек начинает так оценивать себя, то может быть пьяницей, но если уж разобрался в себе и сказал, что «это плохо, я не должен это делать», то это уже является началом нищеты духовной, которая есть основой духовной жизни», –заключил Митрополит Онуфрий.

 
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