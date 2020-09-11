также в разделеОбщество
Зеленский рассказал главе ОБСЕ о нарушении боевиками перемирия на Донбассе
Украина разрабатывает новый тест на грипп и COVID-19 5
В Нацагентстве по качеству образования подтвердили плагиат в работах Шкарлета 17
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 20
«Какого черта?»: Укрпочта доставила Чубарову письмо из суда оккупантов в Крыму 26
На Киевщине запретили концерты и работу ночных клубов 15
Тимошенко вылечилась от коронавируса 25
Полиция закрыла дело о нападении на журналистов «Схем» 10
Кравчук: К инспекции украинских позиций боевиками могут вернуться 33
СМИ: Рейдеры прописались в Минюсте и пытаются легализовать захват сети АЗС «МОТТО» 89
Абромавичус подал в отставку с поста главы Укроборонпрома 34
В Украине – новый антирекорд по COVID-19: 3144 новых случая 40
Сенцов: Балух находится в медикаментозном сне 15
Ляшко: Медицинская система готова предоставить помощь всем больным COVID-19 16
Штаб ООС: Военные не могли согласиться на инспекцию боевиками Шумов 89
10 сентября. Картина дня 27
Под ОП и резиденцией Зеленского прошли митинги из-за ситуации с патрулированием Шумов 55
WWF предупреждает: Украина теряет болота и степи 27

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран - участниц нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Ермака, украинская сторона в очередной раз свидетельствует огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров нормандской четверки в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», - сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата», - отметил Андрей Ермак.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7748 грн.
16
Теги