Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран - участниц нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Ермака, украинская сторона в очередной раз свидетельствует огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле.

«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров нормандской четверки в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», - сказал руководитель Офиса президента.

Он отметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

«Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата», - отметил Андрей Ермак.