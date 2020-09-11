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Следователи Государственного бюро расследований задержали семерых руководителей государственных предприятий в сфере лесохозяйственной деятельности, которые предлагали предоставить неправомерную выгоду руководителю одного из отделов Управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

По предварительной информации, группа лиц в составе 7 руководителей государственных предприятий в сфере лесохозяйственной деятельности предлагали начальнику одного из отделов УСР в Ивано-Франковской области ДВР Нацполиции ежемесячную неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов с каждого предприятия. Взятка предоставлялась за невмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность предприятий и нереагирование правоохранительных органов на выявленные правонарушения.

10 сентября следователи ГБР в порядке статьи 208 УПК Украины задержали 7 руководителей ГП одновременно, после предоставления неправомерной выгоды каждый по 1000 долларов полицейскому на общую сумму 7000 долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение содеянном по предварительному сговору группой (ч.3 ст.369 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанным руководителям лесхозов грозит наказание в лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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