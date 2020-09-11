Человек, любящий Бога и ближних, сподобляется от Господа даров и милостей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 12 сентября в 06.30 на телеканале «Интер».

«Любовь человека побуждает к творению добра. Если он имеет любовь к Богу и к ближнему, то этот человек делает добро жертвенно, не ждет никакой отдачи. Но тот человек, который делает добро, который любит Бога и делает жертвенное добро - тот человек сподобляется от Бога великих даров», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как человек должен использовать свои таланты.