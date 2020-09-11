также в разделеРелигия
Сегодня православные вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи 5
В Почаевской лавре тысячи верующих отметили день памяти преподобного Иова 40
Предстоятель УПЦ рассказал о главном подвиге христиан в последние времена 10
В РПЦ объяснили, почему в Беларуси заменили Патриаршего экзарха 10
В Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобных Дальних пещер 13
В РПЦ объяснили, чем обусловлена позиция Белорусской Церкви во время политических конфликтов 9
Священник УПЦ объяснил, как Церковь относится к «сглазу» и порче 25
В Киево-Печерской лавре рассказали, как правильно обращаться к преподобным Печерским и о чудесах по молитвам к ним 10
В УПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом в Одесской духовной семинарии 15
В Киево-Печерской лавре празднуют Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих 44
30 лет со дня убийства известного богослова и миссионера протоиерея Александра Меня 19
В УПЦ издали уникальные богослужебные книги 26
На Тернопольщине освятили колокола нового храма УПЦ, вместо отобранного представителями УПЦ КП 16
Предстоятель Сербской Церкви заявил, что Косово должно остаться частью Сербии 11
В Киево-Печерской лавре в день памяти Собора преподобных отцов совершат 5 литургий 42
В УПЦ издали официальные церковные календари на 2021 год 9
В Святогорской лавре началось празднование 20-летия освящения главного собора 10
Управделами УПЦ объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного 17

Простить нанесенные обиды поможет искренняя молитва и упование на помощь Господа.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Трудно погасить тот огонь в душе, но со временем это возможно. Возможно не потому, что время сгладит все острые углы, принесет забвение, нет – возможно тогда, когда время будет занято молитвой о помощи. Но, как правило, молиться, осознав, что нет сил простить, забыть, понять другого, посочувствовать ему, помолиться за него, можно только тогда, когда убедишься - без помощи Божьей себя не одолеть», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что состояние обиды тяжело преодолеть своими собственными усилиями, поскольку человек со временем склонен все более погружаться в воспоминания и саможаление.

«Обиду свою не одолеть самому, не уйти от желания погрузиться в подробности произошедшего, саможаление, желание встретить в других поддержку и сочувствие. Если удастся убедиться в своем духовном бессилии, если придет решимость просить помощи у Господа, Его силой осилить свою гордыню, то в душе уже не будет такого кипения, которое мешало до конца простить», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что при искренней молитве Господь дарует «понимание ситуации, более реальное и спокойное, будет и на душе мир и доброжелательство, опытное понимание того, как помогает Господь, когда Его просишь, и сочувствие тому, кто не знает многого и часто глубоко несчастен при всем своем напористом характере и умении жить».

«Главное, в душе того, кто простит, будет укореняться способность прощать и дальше, а это даст надежду быть прощенным по сказанному: «Прощайте и прощены будете» (Лк. 6, 37)», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
8
Теги