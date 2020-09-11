также в разделеПолитика
Кузьмин: Суд обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке госпереворота 9
Медведчук нанес чувствительное поражение соросятам-грантоедам 31
Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины 45
США ввели санкции против нардепа Деркача 29
ЕС продлил персональные санкции против РФ 16
Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе 30
ГБР вызвало Богдана на допрос 74
Опрос RTS: В парламент проходят пять партий, разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» сокращается 186
Медведчук: У украинского народа хотят украсть историю, подменив ее «контентом» 33
Богдан заявил, что покинул Украину из-за угроз 845
Зеленский едет с официальным визитом в Австрию 12
Дело «вагнеровцев»: Ермак назвал пиаром решение суда открыть дело 24
СНБО изучает пять вариантов деоккупации Донбасса 46
Политолог: Зеленский реально не управляет страной, поэтому Сытник его не слушает 49
Зеленский заявил, что никогда не был мишенью антисемитизма в Украине 14
Политики в августе потратили около $500 тысяч на рекламу в соцсетях 10
Черновецкий потребовал через суд признать русский язык государственным 90
У Зеленского прокомментировали совместное с боевиками патрулирование Шумов 65

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, отказались отвечать на вопрос об аннексии украинского Крыма Россией, сообщает «Апостроф».

Родненков дал очень уклончивый ответ на вопрос о статусе оккупированного полуострова. «Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма», - сказал он.

Также Родненков отказался высказывать свое личное мнение по данному вопросу сославшись на то, что оно так или иначе будет воспринято как мнение Координационного совета.

В свою очередь, Кравцов удивился подобному вопросу, отметив, что Координационный совет занимается, прежде всего, внутренней повесткой Беларуси. «Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в Беларуси», - сказал он.

Родненков также уточнил, что вопрос о Крыме не к ним, поскольку они не политики. «Дело в том, что этот вопрос не совсем к нам. Светлана Тихановская высказывала свое мнение по поводу Крыма, Виктор Бабарико высказывался, Валерий Цепкало, очевидно, тоже. Они политики, они борются за власть, претендуют на то, чтобы управлять страной и выстраивать, в том числе, и внешнеполитические отношения. Координационный совет эти не занимается», - добавил Родненков.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уточнила свою позицию по украинскому Крыму, заявив, что полуостров «отошел другому государству» с нарушением международного права.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
11
Теги