Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, отказались отвечать на вопрос об аннексии украинского Крыма Россией, сообщает «Апостроф».

Родненков дал очень уклончивый ответ на вопрос о статусе оккупированного полуострова. «Мы здесь находимся как представители Координационного совета. Даже если я скажу, что думаю, это будет воспринято как позиция кого-то, кто находится в Координационном совете. Мы видим совет как стол, за который могут сесть абсолютно разные силы. В нем есть разные политические партии, которые между собой не имеют единого мнения по поводу того же Крыма», - сказал он.

Также Родненков отказался высказывать свое личное мнение по данному вопросу сославшись на то, что оно так или иначе будет воспринято как мнение Координационного совета.

В свою очередь, Кравцов удивился подобному вопросу, отметив, что Координационный совет занимается, прежде всего, внутренней повесткой Беларуси. «Я тоже воздержусь от комментариев по этому вопросу, потому что я даже не знаю, как это соотносится с тематикой нашей работы и с тем, что происходит. Последние три месяца мы суперсконцентрированы на том, что происходит в Беларуси», - сказал он.

Родненков также уточнил, что вопрос о Крыме не к ним, поскольку они не политики. «Дело в том, что этот вопрос не совсем к нам. Светлана Тихановская высказывала свое мнение по поводу Крыма, Виктор Бабарико высказывался, Валерий Цепкало, очевидно, тоже. Они политики, они борются за власть, претендуют на то, чтобы управлять страной и выстраивать, в том числе, и внешнеполитические отношения. Координационный совет эти не занимается», - добавил Родненков.



Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уточнила свою позицию по украинскому Крыму, заявив, что полуостров «отошел другому государству» с нарушением международного права.