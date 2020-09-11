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У лидера фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

«Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», - написала Сорока.

По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше.

«Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», – подчеркнула Сорока.

Напомним, 23 августа пресс-секретарь лидера «Батькивщины» Марина Сорока сообщила, что Тимошенко заразилась коронавирусом COVID-19 и на данный момент находится в тяжелом состоянии.

 
ForUm

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