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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генерального прокурора заместителя генпрокурора – Максима Якубовского. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Венедиктова поприветствовала нового заместителя в прокурорской семье: «Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды».

Максим Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела. В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году ему присвоено воинское звание «генерал-майор юстиции». С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.
ForUm

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