Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его «не для того народ избрал».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители», - сказал Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг, передает БелТА.

«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», - отметил он.

По его словам, «в середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги». «Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», - сказал он.

В Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными.