15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
В рамках визита запланированы переговоры главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе экономического форума.
Во время визита запланировано участие президента Украины и его жены в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
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