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Еще у 298 киевлян обнаружили коронавирус. 4 больных умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 298 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян. На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59. В Днепровском - 45. Но в Оболонском районе - 36 случаев», - отметил мэр.

По состоянию на 10 сентября в Украине обнаружено 2582 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии – 145612.
ForUm

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