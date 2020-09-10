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За минувшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере, сообщили в штабе ООС.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидировано пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.

С начала текущих суток, 10 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В прифронтовых районах саперы ГосЧС разминировали более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.
ForUm

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