Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала все страны определить, как они будут относиться к Лукашенко после 5 ноября, когда истекает срок его пятилетней каденции.

Об этом она сказала во время Экономического форума в польском Карпаче (юго-запад Польши), передает Укринформ.

«Лукашенко не будет иметь властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы», - заявила она.

В то же время Тихановская подчеркнула, что Россия является соседом Беларуси, страны имеют тесные экономические отношения, а потому надо с ней иметь добрые отношения.

«Нас объединяют торговые отношения, и сейчас мы не можем отвернуться от России. Она всегда будет нашей соседкой и должны иметь с ней хорошие отношения, это очевидно», - заявила политик.

Она отметила, что осознает, о какой помощи Лукашенко попросил у Путина и получил ее.

«Это были полицейские силы, это была интервенция. Считаю, что не было причины, чтобы такая помощь была необходима, поскольку наши демонстрации были мирными», - заявила Тихановская.

Белорусская оппозиционерка отметила, что не знает о предмете предстоящей беседы Лукашенко и Путина в понедельник в Москве.

«Мы просим каждую страну, в том числе и Россию, уважать территориальную целостность Беларуси», - констатировала она.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1% . Она была вынуждена переехать в Литву.

Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

С начала протестов были задержаны более 10 тыс. Человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.