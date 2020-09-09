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Белорусские силовики вчера на протестах задержали 121 человека, сообщают  Naviny.by со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек», - сказала она.

По ее словам, в различных населенных пунктах республики зафиксировано «10 протестных акций», а общее количество участников не превысило «500 человек».

Отмечается, что на вечер 8 сентября правозащитники установили имена 57 задержанных во время акции в центре Минска в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. В списке установленных лиц также есть 26 женщин.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Тихановская была вынуждена переехать в Вильнюс.

Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

По данным оппозиции, с начала протестов были задержаны более 10 тыс. человек. В первые дни акций в больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
ForUm

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