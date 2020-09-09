В четверг, 10 сентября, в Киево-Печерской лавре отметят день памяти Собора преподобных отцов, которые в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивают.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится пять Божественных литургий.
01.00- Ближние пещеры;
5.30- Дальние пещеры;
6.30- Крестовоздвиженский храм;
8.00- Храм в честь иконы «Живоносный Источник»;
08.30- Успенский Собор;
После завершения 4-й Литургии - водосвятный молебен на колодце преподобного Феодосия.
После завершения 5-й Литургии - Крестный ход на Дальние пещеры.
Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры - покровители монашествующих и помощники всем православным христианам в скорбях и обстояниях. К ним прибегают за исцелением в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных делах.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время