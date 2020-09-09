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В четверг, 10 сентября, в Киево-Печерской лавре отметят день памяти Собора преподобных отцов, которые в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивают.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится пять Божественных литургий.

01.00- Ближние пещеры;

5.30- Дальние пещеры;

6.30- Крестовоздвиженский храм;

8.00- Храм в честь иконы «Живоносный Источник»;

08.30- Успенский Собор;

После завершения 4-й Литургии - водосвятный молебен на колодце преподобного Феодосия.

После завершения 5-й Литургии - Крестный ход на Дальние пещеры.

Преподобные отцы Киево-Печерской Лавры - покровители монашествующих и помощники всем православным христианам в скорбях и обстояниях. К ним прибегают за исцелением в тяжелых недугах, за помощью во время голода и бедствий, за защитой в борьбе со страстями, за поддержкой в различных делах.
ForUm

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