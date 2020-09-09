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Габаритно-весовой контроль в Украине могут расширить на пассажирский транспорт, в том числе на переполненные автобусы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи «Безопасность имеет значение», сообщает hromadske.

Он отметил, что сейчас весовой контроль действует только для грузовиков. В то же время перегруженным может быть и пассажирский транспорт, и это нужно контролировать.

«Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те же риски. Это — об опасности для пассажиров и участников дорожного движения», — говорит Криклий.

Он отметил, что потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. Добавил, что это все должно работать в единой системе.

 
ForUm

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