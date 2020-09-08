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Каждому верующему человеку просто необходимо знать: все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно.

Фото: Скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на ютуб-канале «Витражи».

«Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Первый: с какой целью человек добивается чего-то? Действительно ли это необходимо?  Второй: какими путями добивается? Не было ли ничего явно непозволительного для христиан? То-есть того, что бы заставило кого-то переживать, другими словами, не было ли вреда кому-то? Не делалось ли с явным сознанием «уж я то сумею своего добиться». Не забыл ли человек о Боге полу усердии? Такое к добру не приведет. И последнее, если это только прихоть, то такое разочарование естественно», - пояснил управделами УПЦ.

Иерарх напомнил, что каждому верующему человеку просто необходимо знать: «все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно». 

По словам владыки, это заметил еще преподобный Марк подвижник в V веке. 

«Отсюда и надо смотреть на свою деятельность, и этим оценивать результат. Это не значит - вовсе не принимать участие, пустить всё на самотек. Не значит и то, что нельзя начинать свои дела решительно и со знанием дела. Это значит, нельзя ничего делать по страсти, ублажать свои прихоти, подчеркивать своей энергией зависимость своего «я». Если такое возникает, надо с этим бороться, тогда и настроение улучшится. Бог поможет», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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