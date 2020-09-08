также в разделеМир
Лукашенко не исключает досрочные выборы в Беларуси 20
Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой 21
Немецкие медики отказались от экспертизы с россиянами по делу Навального 20
РФ заявила, что запустила первую партию вакцины от COVID-19 «в гражданский оборот» 15
СМИ: Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы не выезжать из Беларуси 131
Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии 46
Власти Беларуси подтвердили задержание Колесниковой 43
СМИ: Колесникову задержали при попытке попасть в Украину 49
Саакашвили согласился побыть премьером Грузии 25
Власти Минска отказались от празднования Дня города 13
ООН: Загрязненный воздух ежегодно убивает 7 миллионов человек 12
Меркель не исключает санкций против «Северного потока 2» из-за дела Навального 18
Европол заявил о резком росте объемов наркоторговли во время пандемии 12
Bloomberg: Из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять $35 триллионов 11
Навального вывели из комы 68
Координационный совет Беларуси: Власть начала открыто использовать террор 39
Ученые: Питание влияет на смертность от коронавируса 36
В МВД Беларуси заявили, что не задерживали оппозиционерку Колесникову 22

Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью четырем российским государственным телеканалам, во время которого допустил, что срок его работы на посту президента, вероятно, был превышен. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - заявил он.

Лукашенко вновь подчеркнул, что не уйдет в отставку, и повторил свои предположения о том, что новые выборы могут быть проведены после конституционной реформы. Это его предложение оппозиция считает тактикой затягивания для прекращения протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа – дня президентских выборов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая участвовала в интервью, заявила, что оно «было очень искренним».

Лукашенко, который уже 26 лет находится у власти в Беларуси, отказался провести переговоры с оппозицией и отверг призывы к проведению новых выборов. Протесты в стране продолжаются уже пятую неделю, силовики задерживают участников акций, преследуют представителей оппозиции.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
9
Теги