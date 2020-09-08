Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью четырем российским государственным телеканалам, во время которого допустил, что срок его работы на посту президента, вероятно, был превышен. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», - заявил он.

Лукашенко вновь подчеркнул, что не уйдет в отставку, и повторил свои предположения о том, что новые выборы могут быть проведены после конституционной реформы. Это его предложение оппозиция считает тактикой затягивания для прекращения протестов, которые продолжаются в стране с 9 августа – дня президентских выборов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая участвовала в интервью, заявила, что оно «было очень искренним».

Лукашенко, который уже 26 лет находится у власти в Беларуси, отказался провести переговоры с оппозицией и отверг призывы к проведению новых выборов. Протесты в стране продолжаются уже пятую неделю, силовики задерживают участников акций, преследуют представителей оппозиции.