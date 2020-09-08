Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.
«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», - привел слова Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвующий в интервью с белорусским лидером, передает Интерфакс.
За проведение конституционной реформы в Беларуси активно выступает президент Лукашенко.
Эту инициативу также поддержали в Москве. Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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