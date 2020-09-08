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Украина будет жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать открытость украинских границ для белорусских граждан, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Несмотря на ограничения въезда иностранцев, украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами», - написал он.

Напомним, в Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули территорию республики и оказались на территории Украины, а Мария Колесникова была задержана.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что членов Координационного совета Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили из Беларуси.
ForUm

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