Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко рассказал президенту о ходе реализации Национальной программы «Большая стройка» в регионе.

В частности, в 2020 году в области обновляют 160 км государственных дорог. На это выделено 2 млрд грн. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году.

Также ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн грн.

Завершено сооружение четырех амбулаторий и начато полную реконструкцию семи приемных отделений.

Кроме того, в области обновляют пять школ, а в Сумах строят полностью новый, уникальный детский сад на три этажа, в котором будет бассейн.

По словам Грищенко, аэропорт сейчас находится в позорном состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема - устарелость взлетной полосы. В то же время председатель ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в «Жулянах», а поэтому может принимать почти все самолеты. Если состоится ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

«Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Суммы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно», - отметил президент.

Глава ОГА отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.