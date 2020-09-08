Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в 4 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 млн гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье, который является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе», - написал он в Facebook.
Министр напомнил, что на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе –в Ужгороде, функциональные возможности которого ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320.
Криклий отметил, что строительство нового аэропорта в Закарпатье предусматривает:
- длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров;
- возможность принимать самолеты класса А320/В737;
- пассажиропоток 200-300 тыс. в год с возможным увеличением до 500-600 тыс.
Это дает возможность открыть сообщение с
• Киевом, Днипром, Харьковом, Одессой;
• Польшей, Венгрией, Чехией, Италией, Испанией;
• Чартеров в Турцию и Египет.
Строительство аэропорта предусматривает также привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал – на средства частного инвестора.
«Этим решением проект включили в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года», - резюмировал министр.
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