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Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в 4 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 млн гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье, который является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе», - написал он в Facebook.

Министр напомнил, что на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе –в Ужгороде, функциональные возможности которого ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320.

Криклий отметил, что строительство нового аэропорта в Закарпатье предусматривает:

- длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров;

- возможность принимать самолеты класса А320/В737;

- пассажиропоток 200-300 тыс. в год с возможным увеличением до 500-600 тыс.

Это дает возможность открыть сообщение с

• Киевом, Днипром, Харьковом, Одессой;

• Польшей, Венгрией, Чехией, Италией, Испанией;

• Чартеров в Турцию и Египет.

Строительство аэропорта предусматривает также привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал – на средства частного инвестора.

«Этим решением проект включили в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года», - резюмировал министр.
ForUm

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