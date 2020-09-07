также в разделеРелигия
Нового Экзарха Беларуси возвели в сан митрополита 2
В Киевской области освятили исторический храм УПЦ 6
Предстоятель Белорусской Православной Церкви призвал соборно молиться за мир в стране 9
На Тернопольщине освятили новый храм, вместо захваченного 10
В Украине в кинотеатрах начался показ фильма "Где ты, Адам?" 8
В Винницкой области сотни верующих УПЦ прошли крестном ходом с иконой Богородицы 8
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты 8
Управделами УПЦ напомнил о «красном терроре» Ленина и большевиков 12
Митрополит Лука рассказал о том, что делает верующих христианами 11
В Тульчинской епархии УПЦ будут молиться о прекращении пожаров в Калифорнии 50
В Турции снесли христианский храм 16
В УПЦ построят два новых храма, вместо отнятых сторонниками ПЦУ 15
Митрополит Антоний рассказал, что делать, если молитвы не трогают душу 12
На Буковине грабители вернули кресты и дароносицы, украденные из храма 23
Предстоятель УПЦ расскажет, как человек должен использовать свои таланты 10
В УПЦ рассказали о предназначении человека 13
В Элладской Церкви объяснили, что в храме болезни не могут передаваться 30
Епископ УПЦ рассказал о том, как отличать добро от зла 9

Мы должны приносить благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.

Поясняя содержание притчи Спасителя о винограднике (Мф. 21, 33-46), он отметил, что каждый человек должен приносить Богу духовные плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание.

«В Ветхозаветной Церкви эти плоды помогали человеку узнать, что на землю придет Мессия и распознать Его. А в Новозаветной Церкви эти плоды помогают человеку увидеть Христа, Который уже пришел в мир, увидеть Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение, Его красоту Божественную, Его истинность, и прийти к Нему через покаяние и молитву», – сказал Блаженнейший Владыка.

Он добавил, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.

«Пришел к человеку кто-то больной или несчастный – значит, пришло ему время приносить духовные плоды, он должен показать свое милосердие. Кто-то оскорбил меня – я должен проявить долготерпение, кто-то обозвал меня – я должен проявить милосердие. И таким образом мы, общаясь друг с другом, имея между собой какие-то несогласия, когда мы все терпим с благодарностью Богу, то приносим благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека», – пояснил Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех держаться Церкви и стараться приносить благие плоды.

«Это очень непросто, но очень полезно человеку. Тот, кто заставляет себя проявлять любовь, быть терпеливым, милосердным, беречь чистоту веры – он открывает душу для благодати Божией. И Божья благодать приходит в человека и приносит радость и мир, который все люди ищут и который можно найти только с Богом. Пусть Господь благословит всех нас и помогает жить так, чтобы мы в будущем сподобились той чести, которой удостоились угодники Божии, приносившие духовные плоды», – подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги