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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, сотрудник СБУ систематически требовал и получал неправомерную выгоду от гражданок, которые незаконно занимаются предоставлением услуг интимного характера, за несообщение о выявленном правонарушении компетентных органов и непривлечение к ответственности правонарушительниц.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Центрального региона Украины.
ForUm

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