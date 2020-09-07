Правоохранители Донетчины предупредили заказное убийство мужчины в Славянске, сообщила пресс-служба облглавка.

«Мужчина решил отомстить бывшей жене – убить ее нынешнего сожителя «не своими руками». В 5000 долларов злоумышленник оценил жизнь человека. Киллер должен был забрать жизнь ударом ножа», - говорится в сообщении.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины инсценировали смерть потерпевшего и задержали заказчика при передаче доказательств.

В начале августа правоохранители Донетчины установили, что в Славянске планируется заказное убийство.

34-летний заказчик передал задаток в 14 тыс. гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы выглядело, как нападение неизвестного.

В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины.

Благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось спасти жизнь человеку.

Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллеру предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (приготовление заказного убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.