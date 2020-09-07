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На всех официальных пляжах Киева не рекомендуется купаться, сообщило КП «Плесо».

«Красные флаги (не купаться) на всех официальных пляжах:

«Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Тельбин», «Радуга», «Центральный», «Черторый», «Галерный», «Троещина», «Вербный», «Пуща-Водица».

Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.
ForUm

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